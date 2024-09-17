رئيس الجمهورية: قررنا نهاية العهدة أن نكون تجاوزنا 15 مليار دولار تصدير خارج المحروقات

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنّه قرر نهاية العهدة أن نكون تجاوزنا 15 مليار دولار تصدير خارج المحروقات.

وأضاف رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه عقِب تأدية اليمين الدستوية “سنكون أوفياء للشعار. الذي رفعناه خلال الحملة من أجل جزائر منتصرة”.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الوصول إلى تقوية الدخل القومي الخام إلى 400 مليار دولار.

وأوضح الرئيس تبون، أن الاستثمارات وكل الانجازات من الناحية الاقتصادية، ستسمح للجزائر بالدخول في منطقة لا رجوع منها. حيث سنصبح في الدول المتوسطة وعلى أبواب الدول المتقدمة.

وقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد أدائه لليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية، عدة التزامات وعد بها الشعب الجزائري. وذكّر في كلمة له بعد أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم، بالالتزامات التي قدّمها أثناء الحملة الانتخابية، ومنها الوصول في نهاية 2025 إلى الاكتفاء الذاتي الكامل والتام في القمح الصلب.

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه يلتزم بأننا سنصل سنة 2026 إلى الاكتفاء الذاتي، بدون أن نستورد ولا قنطار واحد في الشعير والذرى. وسيوسع المساحات المسقية إلى مليون هكتار مسقي جديد. وبالنسبة للتشغيل، التزم، بإنشاء 450 ألف منصب شغل للشباب. والوصول إلى 20 ألف شركة ناشئة في نهاية عهدته الحالية.

ولفت رئيس الجمهورية، إلى أن الجو الحالي للبلاد، من الاستقرار والامكانيات المالية، أصبح جاذبا للاستثمارات. وهنا، ذكر، بأن وكالة تشجيع الاستثمار، وصلت اليوم إلى ما يقارب 9 آلاف مشروع استثماري، مما سيرفع من التنمية، ويخلق مناصب شغل ويدر الثروة. ووعد بالوصول إلى 20 ألف مشروع استثماري خلال هذه العهدة.