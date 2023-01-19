رئيس الجمهورية: قلصنا الإستيراد دون حرمان المواطن من أي شيء

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إنه تم تقليص الإستيراد دون حرمان المواطن من أي شيء. حيث لم يعد هنالك إستيراد مزيف.

وأضاف الرئيس تبون خلال لقاء الحكومة مع الولاة “سنة 2023 تزداد فيها سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب. ماضون نحو تعزيز المكاسب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة اولوياتنا. نحن ماضون نحو تحسين الخدمة العمومية استعادة العقار الفلاحي، تشجيع إنشاء المؤسسات، تشجيع الإستثمار، خلق مناصب العمل وترقية المرافق العامة”.

وتابع الرئيس تبون “قلصنا الإستيراد دون حرمان المواطن من أي شيء، لم يعد هنالك إستيراد مزيف. 63 مليار دولار سنويا كانت مجرد تضخيم للفواتير وتبذير للمال العام”.

وأوضح رئيس الجمهورية “قلصنا من 36 إلى 38 مليار دولار من فاتورة الإستيراد. ومازلت العملية متواصلة لأن هنالك واردات مبالغ فيها”.

وأوضح رئيس الجمهورية “قلصنا من 36 إلى 38 مليار دولار من فاتورة الإستيراد. ومازلت العملية متواصلة لأن هنالك واردات مبالغ فيها”.

وأكد الرئيس تبون أنه ولأول مرة تم تصدير ما قيمته مليار و700 ألف دولار خارج المحروقات خلال سنة 2019. مشيرا إلى أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 5 ملايير دولار خلال سنة 2021. لتصل سنة 2022 إلى 7 ملايير دولار بارتفاع قدره 30%.