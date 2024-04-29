رئيس الجمهورية: قمة المؤسسة الدولية للتنمية محطة أساسية لدعم تطلعات المجموعة الإفريقية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن قمة المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا، تكتسي أهمية بالغة بإعتبارها محطة أساسية لدعم أولويات وتطلعات المجموعة الإفريقية خلال عملية إعادة تأسيس موارد المؤسسة الدولية للتنمية.

وقال رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها بالنيابة الوزير الأول، نذير العرباوي، بالعاصمة الكينية نيروبي، بأشغال قمة المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا، أن القمة فرصة مواتية لبحث سبل مواجهة التحديات التي يفرضها السياق الدولي الراهن.

لاسيما التفاقم القياسي لمستويات الديون وارتفاع أسعار الفائدة وشح التمويل الذي فرض على العديد من البلدان الفقيرة تقليص النفقات الضرورية بما فيها تلك الموجهة لقطاعات حيوية بما يقوض تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ويحول دون معالجة الأسباب الجذرية التي تغذي النزاعات وعدم الاستقرار. يضيف الرئيس تبون.

وقال رئيس الجمهورية، أن الجزائر تؤكد مجددا على الدور التمويلي المحوري الذي تضطلع به المؤسسة الدولية للتنمية. كما تشيد بتخصيصها لأكثر من 70 بالمائة من مجموع إلتزاماتها لإفريقيا خلال العملية العشرين لاعادة تأسيس موارد المؤسسة.

وأضاف الرئيس تبون، أن الجزائر تضطلع إلى إنتهاج مقاربة طموحة ونوعية في عملية إعادة تأسيس الموارد تساهم في رفع سقف الموارد الميسرة مع مراعاة احتياجات البلدان المقترضة.