رئيس الجمهورية: كلمة تزوير الانتخابات اختفت من قاموس الجزائريين منذ عام 2019

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن كلمة تزوير الانتخابات اختفت من قاموس الجزائريين منذ عام 2019.

وفي لقاءه مع الصحافة الوطنية كشف رئيس الجمهورية عن وجود بعض الثغرات في عمل سلطة الانتخابات وقد تم تداركها.

وتابع رئيس الجمهورية أنه اقترح في وقت سابق على رئيس سلطة الانتخابات حينذاك الاستعانة ببعض المؤسسات الرسمية للتنظيم والتحضير المادي فقط.

وأكد الرئيس تبون أن سلطة الانتخابات ستبقى الضامن والمسؤول الوحيد عن أصوات الجزائريين في صناديق الاقتراع.

وجدد رئيس الجمهورية قوله أنه لا سلطة لأحد بالتدخل في عمل السلطة المستقلة للانتخابات.