قناة النهار رئيس الجمهورية: كل المتخرجين من المدارس العليا سيوظفون تلقائيا بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ديسمبر 2022 - 22:26 شارك غرِّد أرسل 8 0 رئيس الجمهورية: كل المتخرجين من المدارس العليا سيوظفون تلقائيا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IDlir اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي.. "مستغانم واجدة لإقلاع تنموي حقيقي".. شاهد قناة النهار 06 ديسمبر رسالة قوية من المعجزة زهرة لذوي الهمم وللاصحاء قناة النهار 21 ديسمبر قصور تيميمون الحمراء..البنايات التي تختفي و تعود قناة النهار 17 ديسمبر "رئيس الجمهورية للمديرالعام لموبيليس:"موبيليس في الطريق السليم خاصة بعد إيقاف التصرفات الفاسدة سابقا قناة النهار 14 ديسمبر 100% صحة: يوم تطبيقي لعلاج أمراض النساء عبر تقنية الليزر قناة النهار 10 ديسمبر مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن قناة النهار 18 ديسمبر بداية توافد المعزين إلى بيت الراحل محفوظ قرباج قناة النهار 06 ديسمبر حسين آشيو: البرازيليون يتوارثون موهبة كرة القدم على عكس البعض الذين يحسدون بعضهم البعض قناة النهار 07 ديسمبر حسين آشيو: خبرة مدرب ولاعبي المنتخب الهولندي جعلتهم يتأهلون إلى الدور الربع النهائي لكأس العالم قناة النهار 03 ديسمبر تساقط أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق قناة النهار 07 ديسمبر