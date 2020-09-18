رئيس الجمهورية: كل شخص يحوز معلومات حول الفساد مدعو للتقرب من السلطات المؤهلة

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الأخذ بعين الاعتبار أي مساعدة يقدمها المواطن مقرونة بالأدلة الضرورية تفضح الفساد.

ووجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمة لأعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية، حول عدم الإعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية.

وتابع الرئيس “من البديهي أن واجب الدولة في هذه الحالة، هو حماية المواطن ضد كافة أشكال الانتقام”.

ودعا رئيس الجمهورية كل شخص يحوز معلومات حول الفساد إلى التقرب من السلطات المؤهلة، وفقا للإجراءات المعمول بها.

و إن تعذر ذلك، التوجه صراحة إلى وسائل الإعلام التي يكرس الدستور حريتها.

وبناء عليه -يضيف الرئيس تبون- سيتم إسداء تعليمات لوزير العدل ومسؤولي الأجهزة الأمنية، المشرفين على الإجراءات الأولية والقضائية، كل باختصاصاته.

وتتعلق التعليمات بعدم أخذ رسائل التبليغ المجهولة بعين الإعتبار من الآن فصاعدا.

وأشار الرئيس تبون أنها لا يمكن أن تكون بأي حال دليلا قطعيا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة.

وأولى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأهمية البالغة للتنفيذ الصارم لهذه التعليمة.

وسبق لرئيس الجمهورية أن أعلن في كلمته التي ألقاها باللقاء الثاني للحكومة مع الولاة، عدم الإعتداد بالرسائل المجهولة بالملاحقات القضائية.