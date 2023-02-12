رئيس الجمهورية: لابد من الإسراع في إعادة توحيد الصف الفلسطيني

ثمن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. الخطوات الإيجابية التي تم تحقيقها مؤخرا على الصعيد الدبلوماسي. لا سيما اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل دور محكمة العدل الدولية في تكريس حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمواصلة الجهود مثلما تم الاتفاق عليه في قمة الجزائر. لاسيما لتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وعلى الصعيد السياسي، تواصل الجزائر بالتنسيق مع الجميع مساعيها الرامية للم الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية. في إطار مسار المصالحة الذي كلل بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على “إعلان الجزائر”. والتزامهم بالعمل على تجسيد الاستحقاقات المتضمنة فيه.

وقال رئيس الجمهورية في هذا السباق “قناعتنا تبقى راسخة أنه أمام التحديات الوجودية التي تواجهها القضية الفلسطينية اليوم. لابد من الإسراع في إعادة توحيد الصف الفلسطيني للتعبير بصوت واحد عن التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الأبي. وعن حقه الأكيد والراسخ في نيل حريته واستعادة سيادته”.

كما أكد رئيس الجمهورية أن تمسك الجزائر بالدفاع عن القدس الشريف بكل ما يحمله ذلك من معاني الانسجام والتلاحم. مع تاريخها الوطني ومبادئ ثورتها التحريرية المجيدة ليمثل بالنسبة للأجيال الحاضرة امتدادا لجهود أسلافهم الميامين. اللذين نستذكر منهم العالم المجاهد والولي الصالح “سيدي أبي مدين شعيب الغوث التلمساني”. الذي اقترن اسمه بالقدس الشريف وبالأوقاف التي تركها مع رفاقه المجاهدين لتشهد على روح الأخوة والتآزر بين أبناء الأمة الواحدة.

كما أثنى الرئيس تبون على المقترحات البناءة الموضوعة قيد الدراسة اليوم بأبعادها الاقتصادية والقانونية والدبلوماسية. والتي ترمي كلها لتفعيل جميع السبل الكفيلة بدعم وتعزيز صمود أهلنا في القدس الشريف وتوفير الحماية اللازمة لمقدساتنا.

وجدد رئيس الجمهورية في الأخير دعم الجزائرالمطلق واستعدادها التام للمساهمة بفعالية في هذا الجهد الجماعي. خدمة لقضيتنا المركزية ووفاء لمسؤولياتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.