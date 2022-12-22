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رئيس الجمهورية: لايزال الوقت مبكرا جدا للحديث على ترشحي للعهدة الثانية

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية: لايزال الوقت مبكرا جدا للحديث على ترشحي للعهدة الثانية
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