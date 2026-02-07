رئيس الجمهورية: لا أحد فوق القانون مهما كان منصبه.. ومن لديه ملف ضد أي مسؤول فلينشره

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه يعترف بحرية التعبير وحرية الصحافة ويعمل على صيانتها لكن لا يعترف بحرية السب والشتم.

وأكد رئيس الجمهورية أنه لا يسمح بالخوض في مسائل مفصول فيها دستوريا وشعبيا باسم حرية التعبير مثل الوحدة الوطنية.

وخلال اللقاء الإعلامي الدوري قال رئيس الجمهورية: “أقولها رسميا للصحافيين.. من لديه ملف ضد أي مسؤول فلينشره شرط أن يتحقق ويتبين”.

وتابع بالقول ” أمام القانون، لا حصانة لأحد.. وهناك مسؤولون من رئاسة الجمهورية مثلوا أمام العدالة وهم موجودون اليوم في السجن “.

وأضاف رئيس الجمهورية في السياق ذاته علينا التفريق بين حرية التعبير وقلة التربية وسب الغير لأن هناك بون شاسع بينهما.

كما وجه رئيس الجمهورية نداءً للمغرر بهم في الخارج وقال:” نداؤنا للمغرر بهم في الخارج في إطار لم الشمل يهدف لتجنيبهم الاستغلال من طرف المخابرات الأجنبية”.