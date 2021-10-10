رئيس الجمهورية: لا أعتقد أن يكون هناك تلقيح إجباري

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأنه لن يكون هناك تلقيح اجباري ضد فيروس كورونا.

وجاءت هذه التصريحات في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، سيبث أمسية اليوم على الساعة التاسعة.

وأوضح الرئيس تبون بأنه شخصيا تلقى اللقاحين كعدد كبير من الجزائريين، معتبرا أن التلقيح أمر تقني وطبي وكل دول العالم تسعى من أجله.

كما أكد نفس المتحدث أن الجزائر لديها العدد الكافي من اللقاح الخاص بفيروس كورونا، خصوصا بعد أن اصبح ينتج محليا.

مضيفا بأنه في حال المواصلة على هذا المنوال، هناك احتمال ان يصيبنا متحور اخر.