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قناة النهار

رئيس الجمهورية: لا أمريكا ولا أوروبا تقبل تمويل صحافتها من الخارج

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية: لا أمريكا ولا أوروبا تقبل تمويل صحافتها من الخارج
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