رئيس الجمهورية: لا أمريكا ولا أوروبا تقبل تمويل صحافتها من الخارج

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حديثه عن الصحافة في يومها العالمي، ان لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أوروبا تقبل تمويل صحافتها من الخارج.

وحثّ الرئيس تبون وبإلحاح على استحداث نقابة قوية للصحفيين وهيئة لأخلاقيات الصحافة.

كما اوضح أنه عندما تتوفر نقابة وهيئة أخلاقيات، فلا نحتاج لتقييم الصحافيين ولا لتقويمهم.

واسترسل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في هذا الموضوع قائلا، أن الانتقاد يقبل عندما يكون بنية خالصة ووطنية هدفها التقويم وتصحيح الأخطاء.

كما تمنى ذات المتحدث، ان تردع المؤسسات الإعلامية الجزائرية بقوة أعداء الوطن وتدافع عن مصالحه.

بالإضافة الى أن تكون لدينا صحافة موضوعية يُحسب لها ألف حساب في الخارج، وليس مجرد صحافة التصفيق، او صحافة التهجم وسياسة خالف تُعرف.

وقال الرئيس تبون أن يؤمن بصحافة مبنية على الانتقاد البناء عملا بمقولة ما خاب من استشار، كما كشف ان بعض قنوات لا تؤمّن موظفيها لدى الضمان الاجتماعي ولما تحاول فرض القانون يتسترون وراء حرية التعبير

وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية على هامش اللقاء الإعلامي الذي أجراه مع مسؤولي بعض المؤسسات الإعلامية.

وذلك على هامش حفل الاستقبال الذي خص به رجال ونساء الإعلام، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.