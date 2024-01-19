رئيس الجمهورية: لا بد من الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستسعى خلال عهدتها بمجلس الأمن للدفاع عن القضايا وبناء جسور الحوار.

وجاءت كلمة رئيس الجمهورية، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه، الوزير الأول، نذير العرباوي، خلال القمة 19 لحركة عدم الإنحياز.

وقال رئيس الجمهورية “لابد من الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية، ولابد محاسبة الاحتلال الذي يقتل بهمجية”.

وأضاف رئيس الجمهورية “مسار حركة عدم الإنحياز يملي علينا أن نقف مع قضية الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.