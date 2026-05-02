رئيس الجمهورية: لا وجود لتضييق على الحريات.. والمساس بالوحدة الوطنية خط أحمر

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه لا وجود لتضييق على الحريات ولا ينبغي الخلط بين السب والشتم وتجاوز الدستور وحرية التعبير.

وفي لقاءه مع الصحافة الوطنية قال رئيس الجمهورية أن هناك دول تدعي أنها قدوة في الديمقراطية تحاسب على مجرد رفع علم فلسطين أونشر تغريدة في تويتر.

أشار رئيس الجمهورية إلى جهات من وراء البحر تقف وراء اتهام الجزائر بالتضييق على الحريات.

وجاء هذا لأننا حاكمنا شخصا لا أصل ولا فصل له أمام العدالة الجزائرية حاولوا إثارة موضوع الحريات في الجزائر.. يضيف رئيس الجمهورية.

وتابع رئيس الجمهورية في السياق ذاته قائلا:” اليوم نفس هذا الشخص ولأنه انتقد سلطات البلاد التي يعيش فيها انقلبت الموازين وأصبح الكيل يتم بالمعيار الثاني”.

وجدد الرئيس تبون تأكيده إلى أن حرية التعبير ليست فتح جروح الماضي ومحاولة الخوض فيما يفكك الجزائريين.

وشدد رئيس الجمهورية من خلال توجيه رسالة إلى أن المساس بالوحدة الوطنية خط أحمر وهذا أمر مفصول فيه دستوريا.