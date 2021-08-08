رئيس الجمهورية: لا وجود لسجناء رأي في الجزائر

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عدم وجود سجناء رأي في الجزائر.

وخلال لقاءه الدوري مع الصحافة الوطنية، أكد الرئيس تبون أن الدستور الجزائري يكرّس الحريات الفردية والجماعية.

وكشف رئيس الجمهورية، انه يتم يوميا توقيف أشخاص منتحلي صفة على مواقع التواصل الإجتماعي، مشددا في هذا الإطار على عدم التسامح والرحمة مع أي شخص يمس بوحدة واستقرار الوطن .

واختتم الرئيس تبون، أنه تم وضع كل الإمكانيات تحت تصرف القطب الجزائي لمكافحة الجريمة السيبرانية.