عاجل

رئيس الجمهورية لجراد: ستواصل مهامك حتى تعيين حكومة جديدة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
رئيس الجمهورية لجراد: ستواصل مهامك حتى تعيين حكومة جديدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال استقالة جراد وحكومته
بقلم نسرين محفوف

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، بعد تقديم استقالة حكومته. “ستواصل مهامك إلى غاية تعيين حكومة جديدة”.

وتابع رئيس الجمهورية “أشكرك على المهام التي قمت بها في ظروف كانت صعبة، وأولها الجائحة، قبلت استقالة الحكومة وأبلغهم تحياتي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1013410

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com