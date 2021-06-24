رئيس الجمهورية لجراد: ستواصل مهامك حتى تعيين حكومة جديدة
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال استقالة جراد وحكومته
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، بعد تقديم استقالة حكومته. “ستواصل مهامك إلى غاية تعيين حكومة جديدة”.
وتابع رئيس الجمهورية “أشكرك على المهام التي قمت بها في ظروف كانت صعبة، وأولها الجائحة، قبلت استقالة الحكومة وأبلغهم تحياتي”.
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