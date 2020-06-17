رئيس الجمهورية: لدينا اكتفاء ذاتي فيما يخص وسائل الوقاية وإنتاج الأدوية وأدوات الفحص

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن القارة السمراء تواجه ظرفا عصيبا جراء تفشي جائحة كوفيد 19، التي امتدت تداعياتها إلى كافة مقومات الحياة.

وقد شارك رئيس الجمهورية، في أشغال القمة الاستثنائية للصين إفريقيا، عن طريق تقنية التواصل عن بعد.

وقال الرئيس تبون “إنني على يقين أننا سننتصر على الجائحة بتظافر الجهود وتكثيف التعاون”.

وأضاف رئيس الجمهورية “واجهت الجزائر بحزم ومنذ الوهلة الأولى هذا الوباء، لقد تجاوز وطني الظروف الصعبة في البداية بتظافر الجهود الوطنية والابتكار لشبابنا”.

وأشار الرئيس تبون أن الجزائر أصبحت اليوم في اكتفاء ذاتي فيما يخص وسائل الوقاية وإنتاج الأدوية ووسائل الفحص.