رئيس الجمهورية: لدينا امكانيات مالية متوفرة وإن حدثت ندرة سنوفر ما نحتاجه في 48 ساعة

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رئيس الجمهورية: لدينا امكانيات مالية متوفرة وإن حدثت ندرة سنوفر ما نحتاجه في 48 ساعة
بقلم خالد زوبيري

أبدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تأسفه من الذين يستغلون حلول شهر رمضان للمضاربة والزيادة في الأسعار.

وخلال لقاء الدوري مع الصحافة الوطنية، طلب رئيس الجمهورية الهداية للمضاربين في أسعار غذاء الفقراء مع حلول شهر رمضان.

قبل ان يضيف الرئيس تبون:” شهر رمضان ليس شهرا للأكل والدولة ملتزمة بتوفير المواد الغذائية.”

وتابع ذات المتحدث:” كل شيء متوفر في الأسواق، ولدنيا إمكانيات مالية تكفي لاستيراد بواخر من حاجياتنا في ظرف 48 ساعة.”

وواصل الرئيس، بأنه قد أعطى تعليمات لوزير التجارة بمواجهة المضاربة بصرامة قصوى.

واحتتم رئيس الجمهورية قائلا:” لا أحد بمقدوره زعزعة استقرار الدولة، و لا يوجد أحد فوق العدالة وفوق الدولة.”


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