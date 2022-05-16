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قناة النهار

رئيس الجمهورية: لدينا توافق في المواقف إزاء ما يحدث من إعتداءات على الشعب الفلسـ.طيني

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية: لدينا توافق في المواقف إزاء ما يحدث من إعتداءات على الشعب الفلسـ.طيني
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