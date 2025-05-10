رئيس الجمهورية للحجاج الجزائريين  .. “أدعو الله أن تكونوا خير سفراء للجزائر في بيت الله الحرام”

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت برسالة بمناسبة أوّل رحلة للحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة.

وكتب رئيس الجمهورية تغريدة عبر حسابه الخاص على منصة إكس هذا نصها:

“أسأل الله الغفور الرحيم لمواطنينا المقبلين على حج بيت الله الحرام، بمناسبة أول رحلة اليوم، أن يحفظهم ويسهل لهم أداء النُسُك ويتقبل منهم ويشملهم بمغفرته. كما أدعوهم جميعا إلى أن يكونوا خير سفراء للجزائر في بيت الله الحرام”.