رئيس الجمهورية للمتعاملين الاقتصاديين: برهنتم أن اقتصادنا في الطريق الصحيح

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على لقاء مع المتعاملين الإقتصاديين. من أجل تعزيز نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية IATF2025.

وقال الرئيس تبون، أن المتعاملين الاقتصاديين برهنوا أن اقتصاد الجزائر في الطريق الصحيح. والدولة القوية من تمتلك اقتصادا وجيشا قويا وشعبا وطنيا في طليعته الشباب .

كما أضاف رئيس الجمهورية “أكرم ما برهنتم عليه بجدارة لانجاح الاستحقاقات الكبرى للجزائر مثل نجاح معرض التجارة البينية”.

وأكد الرئيس تبون، أن اللقاء يأتي بعد 3 سنوات من العمل مع المتعاملين الاقتصاديين لترويج المنتوج الوطني. مشيرا إلى أن المعرض كان فرصة للمتعاملين الاقتصاديين لاكتشاف الجزائر من طرف افريقيا ودولا من خارج القارة.