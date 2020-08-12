رئيس الجمهورية للولاة: سنحاسب كل من تقاعس في تطبيق مطالب المواطنين

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، عن سنحاسب كل من تقاعس في تطبيق مطالب المواطنين.

وخلال إشرافه على افتتاح لقاء اجتماع الحكومة مع الولاة، اليوم الأربعاء، بقصر الأمم، قال الرئيس تبون، حيا رئيس الجمهورية الولاة الذين قاموا بواجبهم على أكمل وجه في تطبيق توصيات الاجتماع.

وأضاف الرئيس تبون “هناك ولايات لم نلمس فيها أثرا كبيرا لجهود التنمية، او احيانا حتى العناية الكافية بشؤون المواطن ومحيطه وبيئته وإنجاز ما كان مطلوبا منهم تحسين معيشة المواطمين الذين لا يزالون يعيشون في مناطق الظل، وربما يعود السبب الى عادة الانتظار السيئة التي تقتل روح المبادرة في المسير وتعطل مصالح المواطنين وتلك آفة لم يعد لها مكان في الجزائر الجديدة”.

وقال رئيس الجمهورية”انها لوقفة ضرورية لتقييم وتقويم ومواصلة كل الجهود التي يبذلها الجميع في اعادة استقامة الدولة الجزائرية ومساعدة المواطن من وصول الى نوع من الطمأنينة، بعدما عاشه من مآسي، من خلال تصرفات بعض الاشخاص الذين سميوا عن جدارة بالعصابة”.

وأضاف رئيس الجمهورية “نلتقي للمرة الثانية في ظروف استثنائية على كافة الأصعد لمعالجة العديد من المسائل ذات الصلة بالتنمية المحلية”.

وتابع رئيس الجمهورية “لقد اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات في اجتماعته المتوالية لاعطاء دفع للتنمية، سواء بعصرنة الادراة وفك العزلة عن المناطق الفقيرة والمهمشة وربط المساحات بشبكة الغاز والكهرباء وتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

وأوضح الرئيس تبون أن اللقاء السابق للحكومة مع الولاة، اثبث عنه من 130 توصية واقتراح مهمة خاصة في مجال بسط العدالة الاجتماعية وتوازن التنمية بين جهات الوطن ومحاربة الفساد والتبذير.

وفي حديثه عن انهاء مهام بعض رؤساء الدوائر والبلديات، أمس الثلاثاء، قال الرئيس تبون “اتخذت بعض القرارات الجزئية أمس في توقيف بعض المسؤوليين وماهي الا بداية، سنحاسب كل من تقاعس في تطبيق مطالب المواطنين”.