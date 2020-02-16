رئيس الجمهورية للولاة.. كفاكم وعودا كاذبة

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الولاة بالإبتعاد عن سياسة الوعود الكاذبة.

وقال رئيس الجمهورية مخاطبا الولاة “كفاكم وعودا كاذبة، وإلتزموا في إيجاد حلول جادة لمشاكل المواطنين”.

وأكد رئيس الجمهورية “يجب تكثيف الزيارات الميدانية، وإعادة برمجتها مرة ثانية، لنبرهن للمواطن أننا ملتزمون بالعهد”، وأضاف رئيس الجمهورية “عهد الوعود انتهى، يجب أن ندخل في الملموس الآن”.

وقال رئيس الجمهورية “يجب أن نكون عند إلتزاماتنا”، وأشار في السياق ذاته “المواطن يجب أن يعرف من هو المسؤول، ومن هو المسؤول الذي يحب فقط الظهور”.