رئيس الجمهورية لممثلي الصحافة .. لن نترك أي جزائري يعاني من العطش 

يجري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة اليوم الجمعة لقاءاً إعلاميا دوريا مع ممثلي وسائل الإعلام.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية اللقاء سيبث على القنوات التلفزيونية الوطنية، بالإضافة إلى القنوات الوطنية الإذاعية ابتداءً من الساعة 21:30.

وخلال اللقاء قال رئيس الجمهورية تطرق إلى اإقتصاد الموازي وأكد أنه يجب أن يختفي.

كماأوضح الرئيس تبون بخصوص قطاع الفلاحة أن الانتاج يقدر بـ 38 مليار دولار هذه السنة.

وقال الرئيس تبون في ذات اللقاء حول توزيع مياه الشرب للمواطنين ..”لن نترك أي جزائري يعاني من العطش”.

هذا وكشف رئرئيس الجمهورية حول إمكانية إجراء تعديل حكومي قائلا: ” التغييرات في الجهاز التنفيذي تتم حسب الحاجة”.

أما حول علاقات الجزائر الطبية مع عدد من الدول قال رئيس الجمهورية “كل الناس تتساءل حول السر الذي يجعل الجزائر لها علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مع روسيا والصين”. كما أن الجزائر يسري فيها دم عدم الانحياز.