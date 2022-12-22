قناة النهار رئيس الجمهورية: لم نصل بعد إلى الأجر اللائق للمواطن وإجراءات جديدة ستكون في سنة 2023 بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ديسمبر 2022 - 22:54 شارك غرِّد أرسل 42 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WRbmo اقرأ أيضا مهنة الخباز.. عمل شاق، أجرة قليلة ومصاعب لا تنتهي لكسب لقمة العيش قناة النهار 10 ديسمبر برج بوعريريج / السمنة أو مرض العصر .. نمط غذائي سيء يتوسع ويتمدّد قناة النهار 09 ديسمبر الوزير الأول : الجزائر تتطلع إلى رفع حجم الإستثمار وزيادة التبادلات التجارية مع الولايات المتحدة قناة النهار 14 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب المغربي لعب بشراسة قوية ضد المنتخب الاسباني عكس السنغال قناة النهار 06 ديسمبر مشاهد تدمع لها العين"..ظروف معيشية جد مزرية يعيشها عجوزان بعين الدفلى" قناة النهار 17 ديسمبر تساؤلات: الأمراض الحديثة .. هذه هي التقنيات الجديدة للكشف عنها قناة النهار 17 ديسمبر "مومن آيت قاسي ينتفض.. "كي ما تكونش الجزائر في المونديال ابكي دماً قناة النهار 09 ديسمبر زين عامر: الأرجنتين كان جاهز من كل النواحي والهدف كان الوصول للنهائي قناة النهار 13 ديسمبر رئيس الجمهورية : هذه الدول يجب بناء فيها مستودعات بيع وطلب للمنتوجات الجزائرية قناة النهار 14 ديسمبر زين عامر: جمال بلماضي هو المدرب الأنسب بشهادة الجميع وهو الوحيد الذي فاز على جميع الأفارقة قناة النهار 17 ديسمبر