رئيس الجمهورية: لن نستورد البطاطا.. وسنضبط أسعارها

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه لا يمكن استيراد البطاطا وسنضبط أسعارها قريبا.

وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم الأحد مع المتعاملين الإقتصاديين، “من العيب أن يتحدث رئيس الجمهورية عن منتوج البطاطا وسعرها. ولن يضطرني أحد لاستيرادها، وعلينا ضبط أسعارها”.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن الجزائر اقتصدت هذه السنة مليار و200 مليون دولار . وحققنا اكتفاء من القمح الصلب بنسبة 81%.

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