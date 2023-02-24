قناة النهار رئيس الجمهورية: لن يبقى أي عقد عمل محدد المدة بحلول ديسمبر 2023 بقلم النهار أونلاين نشر في 24 فيفري 2023 - 21:02 شارك غرِّد أرسل 91 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0E3lH اقرأ أيضا "الحماية المدنية الجزائرية بسوريا : "نعمل على إنقاذ أي ضحية بمبدأ أنها على قيد الحياة قناة النهار 10 فيفري دوار سيدي عبد الله بتيغنيف ولاية معسكر.. إنعدام كلي للتنمية قناة النهار 13 فيفري كوثر أوعلال: أنا أحضر من أجل أبي وأتمنى تحقيق حلمه بالحصول على ميدالية في أولمبياد 2024 قناة النهار 19 فيفري بجاية : إسلام طفل يعاني من شلل حركي بحاجة للعلاج بالخارج قناة النهار 08 فيفري باتريس موتسيبي: وهران وإفريقيا فخورة بما أنجز في الشان وأشكر كل من ساهم في إنجاحه قناة النهار 03 فيفري شاهد.. كيف استخرج الدرك الوطني خزانات فولاذية بواد سيبوس في عنابة قناة النهار 15 فيفري تيسمسيلت: منطقة المهاينية ببلدية سيدي سليمان.. إنعدام لمشاريع التنمية قناة النهار 15 فيفري وهران: استباق شراء ملابس العيد لتفادي الازدحام والتعب خلال رمضان قناة النهار 05 فيفري سامي قلي يطمئن المواطنين : حصة إضافية من الزيت تقدر بـ 10 الاف طن خلال شهر رمضان قناة النهار 23 فيفري "برلماني :" دفتر شروط السيارات راح يدخل لاكراش قناة النهار 23 فيفري