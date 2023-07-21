رئيس الجمهورية: لهذا نحن مرتاحون في التعامل مع الصين

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حوارا مع قناة “CCTV” الصينية. كشف من خلالها عن الأسباب التي جعلت الجزائر تريد تعميق علاقاتها مع الصين.

وقال الرئيس تبون “الصين دولة عظمى لها امكانيات ضخمة. بالاضافة الى ذلك الصين تحترم الاخرين، ليست لها املاءات سياسية. كما أن الصين لما تتعامل مع دولة من الدول تتعامل معها الند للند مهما كانت كبيرة او صغيرة. ليست لها شروط ولا تخوف من الهيمنة السياسية”.

وأضاف الرئيس تبون “نحن مرتاحون كثيرا في تعاملنا مع الدولة الصينية. نحاول تجاوز التجارة للعمل مع بعض في مشاريع مشتركة في كل الميادين. لا يوجد ميدان لا نتمنى فيه التعامل مع دولة الصين سواء في الفضاء أو التعليم العالي. أو مساعدتنا على إنجاز أكثر في ميدان الصيدلة والدواء والتكوين وكل الميادين المفتوحة”.

وتابع رئيس الجمهورية “الرئيس الصيني انسان حكيم. والصين تمشي بخطى عملاقة نحو تقدم أكثر واليوم اصبح في العالم بالتقريب لا شيء يقام بدون الصين. تسييير دولة عظمى بحجم الصين مليار و400 مليون نسمة بحاجيات ضخمة. اليوم تضاف اليها المسؤولية الضخمة للصين ازاء العالم مهمته ليست سهلة ونحن معه قلبا وقالبا”.

وأضاف الرئيس تبون “في الستينيات والسبعينيات الجزائر ناضلت مع الصين كثيرا. من اجل عودتها الى الامم المتحدة حتى اصبحت الصين وحدة موحدة وعضو في الامم المتحدة”.

وكشف الرئيس تبون عن رغبته في شراكة مع الصين لربط ولايات الجنوب بالشمال عبر السكك الحديدية. وكذا النقل ونقل المسافرين. بالاضافة الى استغلال المناجم هناك اليوم استغلال منجم الحديد من أكبر المناجم في العالم في غار جبيلات.

وألضاف في ذات السياق “نتمنى ان نوصل هذا الحديد الخام الى المصانع الموجودة حاليا في الشمال”.