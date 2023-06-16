رئيس الجمهورية: ليس بإمكان دولة أن تواجه وحدها الأزمات المتفاقمة في العالم

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه ليس بإمكان دولة أن تواجه وحدها الأزمات المتفاقمة في العالم المعاصر. حيث أن التحديات تحتاج إلى تنسيق المجتمع الدولي بحثا عن الحلول الفعالة والمستدامة.

وأشاد رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمساهمة روسيا في التخفيف من الأزمات الراهنة من خلال توفير الحبوب والسعي لاستقرار أسواق الطاقة. داعيا إلى العمل سويا وفق مقاربة تشاركية وتضامنية تأخذ بعين الإعتبار مصالح وانشغالات كل الأطراف. خاصة الدول الفقيرة التي تعاني من الإضطرابات والحروب وحل أزمة الغذاء العالمية.

كما أوضح رئيس الجمهورية، أن التعاون الإقتصادي بين الجزائر وروسيا لا يقتصر على المبادلات التجارية. وإنما يشمل التعاون الصناعي والفلاحي والعلمي والتقني، كما يحرص الجانبان على التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر على مستوى منتدى الدول المصدرة للغاز و”أوبك+” لضمان استقرار الأسواق وسوق الطاقة العالمي.