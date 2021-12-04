رئيس الجمهورية :” لي ماسرقش مكّاش لي يدّيه للحرّاش !! ”

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إفتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الإقتصادي. وتم تنظيم هذه الندوة، تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي”.

هذا وستستمر الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، لثلاثة أيام، وذلك إبتداء من اليوم، وإلى غاية 6 ديسمبر 2021.

وتم تنظيم الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي”، من طرف وزارة الصناعة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتهدف هذه الندوة، التي تندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وتجسيد مخطط عمل الحكومة، إلى إرساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي. وهو القطاع المعول عليه لإنعاش وتنشيط الاقتصاد الوطني. لدفع نموه وكذا حشد كلّ الفاعلين في القطاع حول أهداف الإنعاش الاقتصادي، لاسيما إحلال الواردات وتطوير صادرات المنتجات الصناعية.

ويتعلق الأمر أساسا بمناقشة آليات الإنعاش الاقتصادي مع جميع الفاعلين في القطاع “الشركات الصناعية بمختلف صفاتها، حاملي المشاريع بما في ذلك الشركات الناشئة. والهيئات الفاعلة في سوق السلع الصناعية، المؤسسات المعنية بالدعم والتأطير في مجال الصناعة، ومراكز الدراسات أو البحوث الموجهة، وكذا الخبراء وحث المؤسسات الصناعية على الحوار فيما بينها ومع شركائها في القطاعات الأخرى للاستفادة من جميع أوجه التعاون الممكنة.

كما ترمي الندوة إلى تجنيد الكفاءات الوطنية المحلية والمغتربة (الجالية) من أجل الاستفادة من تجاربها. وإشراك جميع الفاعلين حول أهداف وخطة وزارة الصناعة وإقحامهم في تنفيذ مخطط العمل.

كما سيتم تنظيم جلسات علنية وفضاءات للنقاش في شكل ورشات تعتمد أربعة محاور عمل هي:

دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات، وتحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار.

بالإضافة إلى حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة كمساهم، والإدماج، التنويع وتطوير التنافسية.

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