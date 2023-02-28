قناة النهار “رئيس الجمهورية :” ماراناش بعاد على الإستقلال الغذائي بقلم قناة النهار نشر في 28 فيفري 2023 - 13:29 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 94 0 “رئيس الجمهورية :” ماراناش بعاد على الإستقلال الغذائي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Y6j9f رئيس الجمهورية اقرأ أيضا "شاهد..قنطار و25 كغ من اللحوم البيضاء تنقل في "لامال قناة النهار 13 فيفري لمين عصماني ينظم تجمع شعبي بولاية خنشلة قناة النهار 25 فيفري 07 مناطق نشاطات مصغرة لفائدة أصحاب المشاريع المصغرة بغليزان قناة النهار 09 فيفري أجواء شتوية وثلوج بداية من الغد بهذه المناطق قناة النهار 23 فيفري السعيد شنقريحة يستقبل أمين مجلس الأمن لفدرالية روسيا قناة النهار 27 فيفري دلال خير: إلياس.. من ذوي الإحتياجات الخاصة عجزت عائلته عن توفير أبسط حاجياته قناة النهار 17 فيفري صريح جدا: هذا ما يفضل الجزائريون مشاهدته في شهر رمضان الكريم قناة النهار 19 فيفري وزير الصناعة الصيدلانية : الإنطلاق في إنتاج أدوية مرض السرطان الأسبوع المقبل قناة النهار 12 فيفري احباط تمرير أكثر من 33 الف علبة سجائر من وهران إلى تموشنت قناة النهار 19 فيفري كوثر أوعلال: أنا أحضر من أجل أبي وأتمنى تحقيق حلمه بالحصول على ميدالية في أولمبياد 2024 قناة النهار 19 فيفري