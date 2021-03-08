رئيس الجمهورية: ماضون في القضاء على الجائحة والفساد

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بمناسبة عيد المرأة، حرصه الشديد في القضاء على الجائحة والفساد.

وقال الرئيس تبون “ماضون في اتخاذ تدابير القضاء على الجائحة، وحرصنا لا يلين وجهدنا لا ينقطع للقضاء على الفساد”.

وأضاف رئيس الجمهورية “تحية صادقة لكن، وانتن تتفنن بوعي وإصرار لرسم مستقبل الاجيال”.

وتابع الرئيس تبون “تلاحم المجتمع مكننا من قطع أشواط كبيرة في معركة مجابهة الوباء وتحقيق انتصارات متتالية بفضل الجهود المتكاثفة”.

وأكد رئيس الجمهورية المضي في اتخاذ تدابير من شأنها التخفيف من آثار الجائحة بمساهمة الجميع لا سيما فعاليات المجتمع المدني.