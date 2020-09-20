رئيس الجمهورية: ما حدث مع الأنترنت لا يشرفنا ولن أتسامح

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رئيس الجمهورية: ما حدث مع الأنترنت لا يشرفنا ولن أتسامح
بقلم نسرين محفوف

عبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن غضبه من مشكل الأنترنت الذي حدث الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه لن يتسامح.

وقال رئيس الجمهورية في لقاءه مع بعض مسؤولي الوسائل الإعلامية “هناك مشاكل يجب أن نتصدى لها، كنت أعلم أنني لن أجد الورد، ولكن الأمور تحل تدريجيا”.

وأضاف الرئيس تبون “تقهقرنا في عدة ميادين، وما حدث في مشكل الأنترنت، بالنسبة لي هذا شيء لا يشرفنا”.

وتابع الرئيس تبون “هذه الأمور لن أتسامح فيها قطعا، بلادنا تسير نحو الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية والدفع الالكتروني، ولا نستطيع استخدام هذه التكنولوجيات دون وجود الأنترنت”.


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