رئيس الجمهورية: “ما زلنا على موقفنا.. لا حلّ في ليبيا إلا بالانتخابات”

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء، عقب لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي. محمد يونس المنفي، أن حل الأزمة الليبية لا يكون إلاّ بالانتخابات.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، في تصريح إعلامي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي. قال رئيس الجمهورية: “لا زلنا على موقفنا..لا حل في ليبيا إلا بالانتخابات”.

وأضاف رئيس الجمهورية بهذا الشأن: “فعندما يقول الشعب الليبي كلمته الكل سيتّبعه”.

كما كشف رئيس الجمهورية عن لقاء ثلاثي في ليبيا قائلا: “نحن على وشك الالتقاء في ليبيا في إطار اللقاء الثلاثي”.

وبخصوص اللقاء الثنائي بين رئيس الجمهورية ومحمد يونس المنفي، قال الرئيس تبون: “كان اللقاء مناسبة لمشاورات أخوية تطرقنا فيها أيضا إلى العلاقات الثنائية وكذا الوضع في ليبيا”.