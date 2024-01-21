رئيس الجمهورية: ما يحدث في غزة إنتهاك للقانون الدولي

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن مايحدث في قطاع غزة هو إنتهاك للقانون الدولي.

وأشار رئيس الجمهورية خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي خلال أشغال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77+ الصين. أن ما يحدث في غزة يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية. وما يحدث يؤكد ارتباط الحق في التنمية مع حق الشعوب في تقرير مصيرها.

كما جدّد الرئيس تبون تضامن الجزائر الكامل واللامشروط مع الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. مشيرا إلى أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إنتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء. ويؤكد على الارتباط الوثيق بين الحق في التنمية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهي المبادئ التي لطالما دافعت عنها مجموعة دول الجنوب.

وأكد رئيس الجمهورية أيضا للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي جهود الجزائر من أجل تسوية عادلة لقضية الصحراء الغربية. من خلال تنظيم استفتاء نزيه وعادل يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره