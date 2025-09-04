رئيس الجمهورية: ما يحدث في فلسطين وغزة هو “مجزرة وإبادة جماعية”

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن ما يحدث في فلسطين الشقيقة، وفي غزة تحديدا هو “مجزرة وإبادة جماعية”. مشددا على أن أي حل خارج إطار إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 “سيكون مجرد مضيعة للوقت”.

وخلال تدخله في الجلسة الأولى عقب إشرافه على افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025 التي تحتضنها الجزائر. بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، ذكر رئيس الجمهورية بموقف الجزائر “الثابت و الداعم” للقضية الفلسطينية. مؤكدا أن ما “يحدث في الضفة الغربية وفي غزة تحديدا هو مجزرة حقيقية وإبادة جماعية”.

وفي تعقيبه على مداخلة الرئيس التونسي قيس سعيد خلال هذه الجلسة. أشار رئيس الجمهورية إلى أن “التوافق قائم بين كل الرؤساء الأفارقة حول أن الحل في منطقة الشرق الأوسط لا بد أن يكون بإقامة دولة فلسطين على حدود 1967. وغير ذلك سيكون مجرد مضيعة للوقت.