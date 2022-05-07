رئيس الجمهورية: مجازر 8 ماي 1945 ستبقى بشعة لا يُمكن أن يُطوِيها النّسيان

وجه رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، اليوم السبت، رسالة بمناسبة الذكرى السابعة والسّبعون لمجازر 8 ماي 1945.

وجاء في رسالة الرئيس تبون التي نشرها موقع الرئاسة، أن الفظائعَ التي عَرَفتهَا سطيف وقالـمة وخراطة وغيرها من الـمدن في الثامن من ماي 1945، سَتبقَى تَشْهَدُ على مَجازرَ بشعة، لا يُمْكِنُ أَنْ يَطْوِيَهَا النّسيانُ.

وأضاف أنه سَتَظَلُّ مَحْفُورةً بِمآسيها الـمروّعةِ في الذاكرة الوطنية، وفي المرجعيةِ التاريخية التي أسَسَ لَهَا نِضالُ شعبِنا الأبي ضِدّ ظُلْمِ الاستعمار، وتَوْقًا للحرية والكرامة، عَبْرَ الـمُقاومات الشعبية، وتَوّجَها بثورةِ التحريرِ الـمُباركة في الأول من نوفمبر 1954.

بالمقابل أكد الرئيس تبون أن من أَيّامِنَا الشّاهدةِ على عظمةِ كفاحِ الأُمّةِ، اليوم الوطني للذاكرة، الـمُخلّد لـمجازر الثّامن من ماي 1945، الْذِي تَعُودُ ذكرَاهُ السّابِعةُ والسّبعون (77)، لتكونَ كَمَا في كُلّ عَامٍ مُناسبةً جليلةً، لـِمهابَةِ مَعانيها، وعُمقِ دَلالاتِها في مسيرةِ نِضال الشّعبِ الجزائري، وتاريخِ الحَركةِ الوطنية.

وأضاف قائلا:”إن تاريخَنا الـمجيدَ مناطُ فَخْرِنَا، ومَصْدَرُ عِزّتِنا، ومُلهِمُ الأجيالِ على مرّ العصور، يَزْدَادُ إشْعَاعًا ورُسُوخًا في الوجدان،

وتابع:”كُلّمَا اشْتَدّ حقدُ الذينَ لَمْ يَتَخَلّصُوا مِن تَطَرفهم وارتِبَاطِهم الـمُزمِنِ بالعقيدةِ الاستعماريةِ البَاليةِ البَائسة، والذينَ لَمْ تُعلّمهم خَيْباتُهم الكفّ عن مُحَاولاتِ حَجْب حقائق التاريخ بالتَضليلِ أو الدّفْعِ إلى النسيان.”