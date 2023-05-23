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رئيس الجمهورية : محادثات مثمرة وصريحة وصادقة

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية : محادثات مثمرة وصريحة وصادقة
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رئيس الجمهورية : محادثات مثمرة وصريحة وصادقة عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية بين البلدين.

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