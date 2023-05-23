قناة النهار رئيس الجمهورية : محادثات مثمرة وصريحة وصادقة بقلم النهار أونلاين نشر في 23 ماي 2023 - 13:57 شارك غرِّد أرسل 25 0 رئيس الجمهورية : محادثات مثمرة وصريحة وصادقة عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية بين البلدين. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kVf6v اقرأ أيضا إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بهذه الولايات قناة النهار 20 ماي شاهدوا... هذا هو منفذ جريمة اغتيال رجل أعمال بباتنة وشركاءه مكان إخفاء السلاح!! قناة النهار 05 ماي "رئيس الجمهورية :" الجزائر كبيرة جدا ويجب أن نكون كبارا في نفس مستواها قناة النهار 06 ماي "والي الجلفة :"استفادت الولاية من برنامج ضخم ومبالغ مالية تفوق 635 مليار في ظرف سنتين قناة النهار 12 ماي جامع الجزائر ..نظام مضاد للزلازل يقلص قوة الزلزال إلى الثلث قناة النهار 20 ماي محمد بدروني: بديت العمل بعمر 10 سنوات كنت نحلم نصبح غني و والدتي هي سبب نجاحي قناة النهار 03 ماي غليزان: للحفاظ على المنظر العام للمدن .. مطالب بمحاربة ظاهرة البنايات الفوضوية وبدون رخصة قناة النهار 16 ماي الطارف: إعتداءات وسرقات على ممتلكات مؤسسة سونلغاز والأمن بالمرصاد قناة النهار 09 ماي بسكرة / الدرك الوطني يوقف 05 أشخاص يسقون المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة قناة النهار 11 ماي مشاكل الفلاحين بحاجة إلى صوت .. أين هو الإتحاد الوطني للفلاحين قناة النهار 04 ماي