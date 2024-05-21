رئيس الجمهورية: محاولات ضرب إستقرار البلاد تمت مجابهتها

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الشباب الجزائري ناضج سياسيا وينتظر منه المشاركة بقوة في المواعيد الإنتخابية المقبلة.

وخلال الزيارة التي قادته أول أمس الأحد إلى القطب العلمي والتكنولوجي “عبد الحفيظ إحدادن” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله. أشاد رئيس الجمهورية في لقاء تفاعلي مع الطلبة بث تفاصيله التلفزيون الجزائري مساء أمس الإثنين في حصة خاصة. بالنضج السياسي للشباب الجزائري ووعيه الكبير في ظل سياق دولي معقد. ومخاطر تحيط بالبلاد وتستوجب التجند المستمر لهذا الشباب والإنخراط أكثر في الحياة السياسية. معربا عن أمله في مشاركة الشباب بقوة في المواعيد الإنتخابية المقبلة.

وأشار الرئيس تبون، إلى مختلف التحفيزات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل إشراك الشباب في الحياة السياسية وصنع القرار. ومن أبرزها تسهيل ولوجه إلى مناصب المسؤولية وفتح أبواب العمل السياسي وتطهيره من المال الفاسد. كما نوّه الرئيس بوعي الشباب الجزائري الذي حصنه من محاولات التغرير به وتحريضه ضد بلاده. مجددا التأكيد على أن الجزائر مستهدفة لأنها تملك سيادة قرارها وهي تزعج الآخرين لأنها مثال ناجح في المنطقة.

وفاد رئيس الجمهورية، أن محاولات ضرب إستقرار البلاد تمت مجابهتها ببناء ديمقراطية حقيقية بأسس دستورية وبترتيب الأولويات. وفي مقدمتها تحسين المستوى المعيشي للمواطن ورفع قدرته الشرائية وصون كرامته.