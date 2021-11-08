رئيس الجمهورية: محاولات لكسر الاتحاد الإفريقي ويجب تجاوز الفتور مع هذه الدول

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه فلسطين والصحراء الغربية.

ودعا رئيس الجمهورية خلال افتتاحه أشغال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية إلى تجاوز الفتور مع بعض الدول. في إفريقيا خاصة نيجيريا وجنوب إفريقيا ودول البحر الكاريبي مثل كوبا وفنزويلا وكذا الانفتاح على روسيا وأمريكا والصين

كما دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى حماية الاتحاد الأفريقي ضد محاولات كسره.

للتذكير، جددت القائمة بأعمال بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة زكية إيغيل، أول أمس. رفض الجزائر للاتهامات المغربية الخادعة الهادفة إلى تشويه الحقائق في الصحراء الغربية.

وردت إيغيل على “التصريحات المسيئة للجزائر” من طرف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمر هلال. أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشددت إيغيل على أن مسألة الصحراء الغربية كانت ولا تزال مدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963. باعتبارها قضية إنهاء الاستعمار تندرج في إطار تنفيذ إعلان منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة.

وذكرت أنه وفقا للقرار 1514 و1540، وكذلك الرأي الاستشاري القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 1975. تم التأكيد على ضرورة إنهاء استعمار الصحراء الغربية من خلال ممارسة شعبها لحقه في تقرير المصير.

بالإضافة لذلك شددت على أن “الخطاب الفارغ للسلطات المغربية ليس سوى محاولة أخرى من المغرب للتستر على الأكاذيب والخداع. وعلى طبيعته الاستعمارية ونزعته التوسعية.

مؤكدة في السياق أن البيان المغربي هو محاولة فاشلة لصرف الانتباه عن الوضع في الصحراء الغربية. من خلال تفسير أحادي الجانب لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والهجمات غير المسؤولة ضد الجزائر.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت إيغيل الدبلوماسية على أن “دعم الجزائر لحق تقرير المصير للشعوب تحت الحكم الاستعماري هو جزء من ثقافتها وتراثها.

وهو متجذر في مبدأ ديمقراطي ذو شرعية عالمية. معبرة عن أسفها بشأن “عدم انسجام المغرب في موقفه وتقلبه إزاء عملية السلام مما أدى إلى الوضع الذي نشهده اليوم.

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp