رئيس الجمهورية: محكمة دستورية للفصل في النزاعات بين السلطات

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إحتمالية التوجه نحو إنشاء محكمة دستورية، مختصة في الفصل في النزاعات بين السلطات.

وقال رئيس الجمهورية، اليوم الأحد خلال إجتماع الحكومة مع الولاة، أن “المحكمة الدستورية ستكون لها الحرية مثل الهيئة الوطنية للإنتخابات”.

وبخصوص تعديل الدستور، كشف رئيس الجمهورية عن لقاء جمعه مؤخرا برئيس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مقترحات حول تعديل الدستور، احمد لعرابة.

وقال “نقاشنا ما تم التوصل إليه لحد الآن”، وأضاف “فور الإنتهاء من عمل اللجنة سيتم توزيع مسودة الدستور على الجميع”.

وأكد رئيس الجمهورية قائلا “قلت للعرابة أن كل ما هو مقبول من طرف الشعب سيكون مقبولا مني، وأن كل ما سيرفضه الشعب سيكون مرفوضا من قبلي أيضا”.

كما شدد رئيس الجمهورية في ذات السياق على ضرورة “الإبتعاد نهائيا عن كل الإنزلاقات الناجمة عن سن الأحكام الفردية”.