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قناة النهار

رئيس الجمهورية: مدعي صفة محامي إجتمع مع الناتو في بلجيكا ويتحجج بممارسة حرية التعبير

بقلم قناة النهار
رئيس الجمهورية: مدعي صفة محامي إجتمع مع الناتو في بلجيكا ويتحجج بممارسة حرية التعبير
لقاء خاص
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