رئيس الجمهورية.. مستشفى الأم والطفل لبنة إضافية في منظومة الصحة

ثمن، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، المجهودات التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي.

كما أكد الرئيس تبون، أن مستشفى الأم والطفل في بني مسوس، يشكل لبنة إضافية في منظومة الصحة الوطنية.

للإشارة، دشن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مستشفى الأم والطفل للجيش في بني مسوس بالعاصمة.

وطاف رئيس الجمهورية، و رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أول السعيد شنقريحة، بمختلف مصالح ومرافق التي يتضمنها المستشفى. كما تلقى شروحات حول مختلف الخدمات التي يقدمها هذا الصرح الصحي.

كما تابع الرئيس تبون عرضا وشروحات حول هذا الصرح الصحي، قدمه المدير المركزي للصحة العسكرية.

وجاء التدشين، تزامنا مع احتفال الجزائر بالذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية 1 نوفمبر 1954.

وقبل هذا، قام الرئيس تبون، بالترحم على أرواح الشهداء، ووضع اكليل من الزهور وقراءة الفاتحة في مقام الشهيد بالعاصمة.