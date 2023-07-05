قناة النهار رئيس الجمهورية :”مشاريع تحلية مياه البحر جات في وقتها” بقلم قناة النهار نشر في 05 جويلية 2023 - 16:39 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 60 0 رئيس الجمهورية :”مشاريع تحلية مياه البحر جات في وقتها” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/mPG8C رئيس الجمهورية اقرأ أيضا الوادي: رصد أجواء فرحة عائلة الوصيف بنجاح إبنتهم في شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.93 قناة النهار 25 جوان عبد اللطيف ديملي: 2023 عام جاف ولا يوجد منتوج فلاحي في المناطق الشمالية قناة النهار 03 جويلية وزير التجارة :"هناك مغالطات.. المواد غير المدعمة مواد حرّة, الدولة لاتتدخّل في تسقيف أسعارها" قناة النهار 22 جوان رابح العاصمي :" الدوارة جازت على يدي صباح نضت دوّشت وهربت" قناة النهار 28 جوان نقل: نقص خدمات النقل فتح المجال واسعا أمام "الكلونديستان" في أول أيام عيد الأضحى قناة النهار 28 جوان لحظة وصول الرئيس تبون إلى سانت بترسبورغ للمشاركة في المنتدى الإقتصادي الدولي قناة النهار 16 جوان ميرفت فرج لبان: فقدت شعر رأسي بسبب جلسات الكيماوي لكن نفسيا كنت قوية قناة النهار 21 جوان عبد الحميد ترغيني: السياحة ليست فنادق 5 نجوم فقط لأن السائح الأجنبي لا يبحث عن تلك الرفاهية الكبيرة قناة النهار 19 جوان رئيس الجمهورية :" يجب التفكير في إنشاء محطة تحلية مياه البحر بأزفون أو تيقزيرت" قناة النهار 05 جويلية بريج بوعريريج: المضاربة في أسعار الأضاحي .. السماسرة يقتحمون أسواق الماشية قناة النهار 20 جوان