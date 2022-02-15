قناة النهار رئيس الجمهورية: مشروعا قانون الإعلام والسمعي بصري سيُعرضا على الحكومة قريبا بقلم قناة النهار نشر في 15 فيفري 2022 - 23:08 لقاء خاص شارك غرِّد أرسل 20 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/x95Tw اقرأ أيضا رئيسة مخبر بمعهد باستور/ كورونا..هكذا يتم الكشف عن المتحورات قناة النهار 03 فيفري فرق طبية تتنقل إلى المنازل من أجل التلقيح ضد كورونا قناة النهار 06 فيفري وزير الصحة: لا يوجد مراجعة لقوانين الصحة والمشكل يبقى في تطبيقها قناة النهار 05 فيفري بن بوزيد: المناعة المكتسبة من جرعة لقاح واحدة لا تدوم طويلا قناة النهار 05 فيفري "وزير الشؤون الدينية : عن فتح العمرة.. الظروف الوبائية لاتسمح قناة النهار 08 فيفري أمن إلكتروني: تطبيقات التواصل الإجتماعي لا تخضع إلى رقابة..خروقات مسجلة قناة النهار 07 فيفري إيتو للجزائريين.. مباراتنا ضد الخضر فيها جدل كبير لكنها أخوية قناة النهار 03 فيفري رئيس الجمهورية: إستيراد الحبوب بشكل مباشر من طرف منتجي العجائن رفع أسعاراها قناة النهار 15 فيفري "عمري 29 سنة أعاني من القلق المفرط .."دايمن عايش في المشاكل والكل بعد عليّا قناة النهار 08 فيفري رياح قوية تصــــــــــل سرعتها إلى 50 كلم/سا في الجنوب أخبار الجزائر 09 فيفري