رئيس الجمهورية: ملف التاريخ والذاكرة سيكون بعيدا عن أي مساومات او تنازلات

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الدولة عازمة في جزائر جديدة سامقة وفية. على أن تضع ملف التاريخ والذاكرة في المسار الذي نتمكن فيه من اضفاء كامل الشفافية والنزاهة والموضوعية. بعيدا عن اي مساومات او تنازلات.

وجاء تصريح رئيس الجمهورية، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى مجازر 8 ماي 1945.

ويحتفي الشعب الجزائري في الثامن من شهر ماي باليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى المجازر الشنيعة. التي اقترفت في ذات اليوم من سنة 1945.

وأكد الرئيس تبون أن هذه الذكرى تندرج ضمن الأيام الوطنية الخالدة التي صنع فيها هذا الشعب العظيم أمجادا. وملاحم تاريخية عظيمة ستظل متجذرة في وجدانه. لتذكي في نفوسنا النخوة وتقوي اللحمة الوطنية والروابط بالوطن. وتزرع في ضمير الأمة الإعتزاز بروح النضال والمقاومة التي ترسخت لدى أبناء أرض الجزائر الزكية وعبر الأجيال المتعاقبة.

وأضاف الرئيس تبون “لقد أنجبت الجزائر على مر تاريخها العريق أجيالا من الوطنيين والمقاومين والمناضلين. تشهد على تعلقها بمثل الحرية والكرامة”.

وتابع رئيس الجمهورية “ما يوم الثامن ماي 1945 الذي عملنا على تكريسه يوما وطنيا للذاكرة. إلا تعبيرا ساطعا قويا عن روح المقاومة الأصيلة في الأمة وتمسكها تلك المثل النبيلة”.