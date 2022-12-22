قناة النهار رئيس الجمهورية: ملك الأردن إنسان طيب والكل ظلمه وزيارته إلى الجزائر لم تكن بداعي الوساطة بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ديسمبر 2022 - 23:34 شارك غرِّد أرسل 41 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8YSmo اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يحيى وزارة العدل وإدارة السجون بعد تنظيمها لكأس الجزائر للمحبوسين .. شكرا لكم قناة النهار 11 ديسمبر حسين أشيو: الديبلوم ورقة فقط وخير دليل الركراكي 8 سنوت تدريب أطاح بمدربين حياتهم كلها كرة قدم قناة النهار 11 ديسمبر توزيع 500 طرد لفائدة قاطني المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة بالطارف قناة النهار 16 ديسمبر طالع هابط: النوي خلطها و ينتفض ضد رئيس بلدية بوزريعة بسبب طرده لمعاق يعمل السندويشات أمام الجامعة قناة النهار 06 ديسمبر تساقط الأمطار على هذه المناطق..التفاصيل قناة النهار 16 ديسمبر مهنة الخباز.. عمل شاق، أجرة قليلة ومصاعب لا تنتهي لكسب لقمة العيش قناة النهار 10 ديسمبر عمر ركاش: مُصنعين إثنين من أكبر مصنعي السيارات تقربوا من الوكالة الوطنية للإستثمار قناة النهار 21 ديسمبر طالع هابط: النوي يحيي وزير السكن بعد خرجته الأخيرة للمدية ولقائه بالمواطنين قناة النهار 20 ديسمبر ملعب 19 ماي 1956 بحلته الجديدة جاهز لمباريات محليي الخضر والشان قناة النهار 12 ديسمبر اليوتوبر الجزائري سعيد ماموني يكشف بالتفاصيل حقيقة الإعتداء الذي تعرض له من طرف صامويل إيتو قناة النهار 08 ديسمبر