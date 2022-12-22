رئيس الجمهورية: ملك الأردن لم يحمل لنا اي وساطة

فنّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اخبار تناقلتها بعض وسائل الإعلام العربية حول وساطة يقوم بها ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين للجزائر مع دولة أخرى.

وفي لقاء جمعه مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون في هذا الشأن:

“الملك عبد الله الثاني لم يذكر لي اي دولة، ولم يأت من أجل اي وساطة او يتكلم حولها، لا هو ولا غيره”.

وتابع الرئيس تبون: “بعض الأشخاص يقومون بالتأويل، على الشعب الجزائري أن يعرف شيئا هو أنه أولى بالمعلومة، اذا كانت هناك وساطة كنا لنقول للشعب الجزائري”.