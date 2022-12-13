قناة النهار “رئيس الجمهورية: “ممنوع إستيراد منتوج من الخارج يتم تصنيعه في الجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 13 ديسمبر 2022 - 17:33 شارك غرِّد أرسل 154 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zVZee اقرأ أيضا سياسة: مؤسسات الدولة تتجند للقضاء على التفاوت في التنمية بين المناطق قناة النهار 13 ديسمبر قدوم إضطراب جوي على هذه المناطق قناة النهار 06 ديسمبر الأواني النحاسية .. سيدة الأطباق المنزلية تقع في قبضة شبكات التذويب بميلة قناة النهار 27 نوفمبر صريح جدا: آراء الجزائريين حول الحد من إرهـ.اب الطرقات .. قناة النهار 23 نوفمبر "حسين آشيو: "المنتخبات العربية والإفريقية ما تلحقش لمتوسط مستوى المنتخبات الاوروبية قناة النهار 30 نوفمبر قسنطينة : تفكيك شبكة وطنية لسرقة المركبات قناة النهار 08 ديسمبر إستفحال ظاهرة السرقة ببوعينان بالبليدة.. النهار تلتقط مشاهد حية قناة النهار 30 نوفمبر 3 سنوات.. تعهدات وإنجازات.. الجزائر الجديدة تتجسد على ارض الواقع قناة النهار 12 ديسمبر طالع هابط: كلنا يد واحدة من اجل القضاء على حوادث المرور التي تحصد الآلاف من الارواح قناة النهار 22 نوفمبر توقيف شخصين اعتديا على مواطن وسلبا منه 265 مليون بالمدية قناة النهار 05 ديسمبر