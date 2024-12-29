رئيس الجمهورية: منهج جديد لإدارة الشأن العام وتكريس مبادئ الحكم الراشد

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه يتشرف بمخاطبة الشعب من خلال ممثليه بغرفتي البرلمان، مؤكدا أن هذا الإلتزام يعبر عن الإرادة السياسية التي يبني وفقها منهج جديد لإدارة الشأن العام وتكريس مبادئ الحكم الراشد.

وأورد رئيس الجمهورية، في خطابه الموجه للأمة، اليوم، أمام البرلمان بغرفتيه: “أتشرف بمخاطبة الشعب الجزائري والرأي العام الوطني من خلال ممثليه بغرفتي البرلمان”.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن هذا الإلتزام يعبر عن الإرادة السياسية التي يبني وفقها منهج جديد لإدارة الشأن العام وتكريس مبادئ الحكم الراشد.

وتابع الرئيس تبون، أن هذا التقليد المؤسساتي يحيي ويعزز خدمة الرأي العام والمواطن والوطن. ويعبر عن مكانة السلطة التشريعية ودور البرلمانيين الذين يحملون آمال المواطنات والمواطنين وإنشغالاتهم.